Centimetar po centimetar: Evo koliko je Duplantis zaradio novim svjetskim rekordom

AP Photo/Matthias Schrader via Guliver

Armand Duplantis ponovno je pomaknuo granice u skoku s motkom srušivši svjetski rekord već 15. put.

Na dvoranskom mitingu Mondo Classic, koji nosi njegovo ime i održava se u njegovoj bazi u Uppsala, dvostruki olimpijski pobjednik preskočio je 6,31 metar – i to iz prvog pokušaja.

Ovim uspjehom Duplantis je produžio niz na čak 38 uzastopnih pobjeda koji traje od kolovoza 2023. Tijekom tog razdoblja svjetski je rekord popravljao čak devet puta. Među tim rekordima su i oni ostvareni u posljednjim pokušajima na 2024 Summer Olympics u Parizu te na 2025 World Athletics Championships. Svoj prvi svjetski rekord postavio je u veljači 2020. godine.

Za najnoviji rekord Duplantis je dobio nagradu od 100.000 dolara, koliko World Athletics dodjeljuje za svako obaranje svjetskog rekorda. Time je od tih bonusa dosad ukupno zaradio oko 1,5 milijuna dolara.

Strategija “centimetar po centimetar”

U svih 15 slučajeva kada je rušio rekord, Duplantis je letvicu podizao za samo jedan centimetar. Istu taktiku koristio je i legendarni Sergey Bubka, koji je tijekom osamdesetih i devedesetih na taj način maksimalno povećavao financijske bonuse.

Bubka je između 1984. i 1994. svjetski rekord na otvorenom popravio 17 puta, a u dvorani 18 puta. Kasnije je World Athletics uvela jedinstveni rekord koji objedinjuje rezultate iz dvoranskih i vanjskih natjecanja. Prije ere Duplantisa, rekord je držao Renaud Lavillenie s preskočenih 6,16 metara iz 2014. godine.