Jakirović nakon enormnog uspjeha: ‘Nevjerojatan osjećaj, ne mogu vjerovati!’

xGrahamxHuntx PSI-24303-0059 via Guliver

Hull City izborio je plasman u Premier ligu nakon pobjede 1:0 u finalu doigravanja Championshipa protiv Middlesbrougha.

Momčad trenera Sergeja Jakirovića do velikog uspjeha stigla je golom u samoj završnici, kada je Oliver McBurnie zabio u 95. minuti susreta. U finalu je nastupio i hrvatski vratar Ivor Pandur.

Jakirović je napravio čudo: Hull golom u 95. minuti izborio plasman u Premier ligu!

Jakirović je nakon utakmice kratko komentirao povijesni uspjeh i ulazak kluba u elitni rang engleskog nogometa.

“Nevjerojatan osjećaj, ne mogu vjerovati. Uspjeli smo jer smo znali patiti u ovoj utakmici. Kao što sam rekao prije susreta, oni su jako dobri s loptom, nisu stvorili velike prilike, a onda smo nakon 15 minuta promijenili formaciju. Crooks je pokušao pomoći Oliju (McBurnieju op.a.)”, rekao je Jakirović pa dodao:

“Bilo je jako dobro. Oli uživa igrati ovakve utakmice. Dogovorili smo se da će zabiti 15 golova. Regularni dio sezone bio je najgori, a onda smo krenuli u potpuno novo natjecanje i nije bilo važno koliko si bodova prije osvojio. Radi se o pritisku jer imaš vremena sve popraviti. Ovo je vrlo zahtjevna i teška liga, intenzitet je ogroman i to je nevjerojatno.”