VIDEO / Šutalov Ajax nakon drame penala izborio Europu i izbjegao sramotan kraj sezone

U nedjeljno rano poslijepodne Ajax je u Volendamu "ugostio" Utrecht u borbi za posljednje nizozemsko mjesto koje vodi u Europu. U finalu Eredivisie doigravanja za Konferencijsku ligu Ajax je na kraju slavio nakon izvođenja jedanaesteraca 1:1 (4:3 nakon penala).

Unatoč dominaciji u prvom poluvremenu, Ajax nije uspio doći do pogotka pa se na predah otišlo s 0:0.

Kopljanici su dominirali i u drugom poluvremenu, ali Utrecht nije dopuštao da se njihova mreža zatrese pa je nakon 90 minuta rezultat i dalje bio 0:0.

Ipak, u produžecima je Ajax uspio slomiti otpor Utrechta, a za to je bio zaslužan Davy Klaassen u 96. minuti. To kao da je razljutilo Utrecht koji je već u 106. minuti stigao do izjednačenja. Pogodak za 1:1 postigao je mladi nizozemski reprezentativac Gjivai Zechiel.

Taj pogodak bio je i posljendji pa je o posljednjem nizozemskom putniku u Konferencijsku ligu odlučivala “lutrija jedanaesteraca”.

Raspucavanje je otvorio Sebastian Haller kojega je lakoćom zaustavio Maarten Paes, vratar Ajaxa. Klaassen je zatim namjestio loptu na bijelu točku te je on zabio za 1:0 Ajaxa nakon prve serije penala.

Izjednačenje za Utrecht donio je Rafik El Arguioui. Novu prednost Ajaxa donio je Wout Weghorst silovitim udarcem za 2:1 Kopljanika nakon druge serije jedanaesteraca.

Zechiel, strijelac gola za 1:1, je zatim poravnao na 2:2 da bi Belgijanac Mika Godts udarcem po sredini gola zabio za 3:2 nakon treće serije.

Novo poravnanje na 3:3 donio je 20-godišnji Adrian Blake, ali penal manjka imao je Ajax. Njega je nadoknadio Anton Gaaei koji je rutinski pogodio za 4:3 prije posljednje serije.

Souffian El Karouani nije imao pravo na promašaj, ali upravo to se dogodilo jer je Paes zaustavio njegov udarac i poslao Ajax u Konferencijsku ligu.

Ovom pobjedom Ajax je uspio izboriti četvrto i posljednje pretkolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Tako su uspjeli izbjeći sramotan kraj sezone. Naime, Ajax je posljednji put propustio Europu davne sezone 1990./1991., a ovom pobjedom osigurali su da se taj niz nastavi.

Josip Šutalo nije bio ni u kadru za ovaj susret.

