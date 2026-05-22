VIDEO / Sjajna Petra Marčinko izborila prvo WTA finale u karijeri i postala prvi hrvatski reket

U petak popodne je u Maroku Zagrepčanka Petra Marčinko igrala svoj prvi WTA polufinale. Njena protivnica bila je Švicarka Jil Teichmann koja je svojevremeno bila i 21. na WTA ljestvici. Nju je mlada Hrvatica porazila s 2-0 u setovima te je izborila svoje prvo WTA finale u karijeri.

U prvom setu je Marčinko ekspresno odjurila na 4:1, ali je tu prednost ispustila te je na kraju morala set osvajati kroz tie-break. Tamo je bila bolja sa 7-2 te je stigla na set od svog najvećeg uspjeha u karijeri.

I u drugoj dionici je 20-godišnja Zagrepčanka napravila osjetnu prednost te je na kraju slavila sa 7:6(2), 6:3.

Ovim slavljem Marčinko je izborila svoje prvo WTA finale gdje će igrati protiv 84. tenisačice svijeta Anheline Kalinine. Osim toga, pobjeda u ovom susretu omogućila joj je mjesto prvog reketa na Roland Garrosu. Preskočila je tako na prvom mjestu Međimurku Antoniju Ružić koja je na ljestvici uživo na 63. mjestu.

Marčinko je prolaskom u finale skočila na 56. mjesto, a eventualnim naslovom došla bi na korak od ulaska u TOP 50.

