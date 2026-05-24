U posljednjem kolu Celtic mu je oteo titulu, sada ide u njihove rivale

Ove sezone je škotski Premiership peti put u nizu otišao Celticu, no ovaj put je taj naslov osvojen nešto teže.
Sve do posljednjeg kola na vrhu je bio Hearts koji ligu nije osvojio još od sezone 1959./1960. U posljednjem kolu trebao im je bod protiv Celtica i to su imali sve do posljednjih minuta kada su primili gol za 2:1.
Nakon toga uslijedila je tuga zbog ispuštanja naslova, a sada će Hearts ostati i bez važnog igrača. Njihov najbolji napadač Lawrence Shankland, kako prenosi Fabrizio Romano, dogovorio je sve s drugim klubom iz Glasgowa.
Shankland, reprezentativac Škotske, ovoga ljeta postat će igrač Rangersa koji su ljuti rivali Celtica. Kako će ovaj potez prihvatiti navijači Heartsa, tek treba vidjeti.
