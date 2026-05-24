Džumhur imao servis za meč pa nakon više od 4 sata ispao s Roland Garrosa

xAlexxNicodimx via Guliver Image

U prvom kolu Roland Garrosa gledali smo pravu dramu u meču između bosanskohercegovačkog tenisača Damira Džumhura i Španjolca Alejandra Davidovicha Fokine. Nakon više od četiri sata igre do pobjede od 3-2 u setovima stigao je Španjolac.

U prvom setu Džumhur je slavio sa 7:6(3) da bi u drugom setu imao prednost od 2:0 u gemovima. Ipak, nakon toga gubi pet gemova u nizu i na kraju set gubi sa 6:3.

Bh. tenisač se stabilizirao u trećem setu koji je osvojio s uvjerljivih 6:2. U četvrtom setu činilo se kao da će Džumhur slomiti Fokinu jer je kod 4:3 stigao do breaka kojim je “kupio” servis za meč. Ipak, od tog trenutka gubi četiri gema u nizu i Fokina stiže do 7:5 i odvodi meč u set odluke.

U tom setu je do ranog breaka stigao Fokina, ali Džumhur tu prednost ekspresno poništava. Međutim, novi break je Španjolac napravio kod 3:3, a ovaj put je tu prednost i potvrdio uz spašene dvije break prilike.

Ubrzo zatim je Fokina i zaključio meč te je sa 6:7(3), 6:3, 2:6, 7:5, 6:3 izborio drugo kolo Roland Garrosa nakon četiri sat i šest minuta.

U drugom kolu Fokina će igrati protiv Argentinca Thiaga Agustina Tirantea.