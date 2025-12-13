71-godišnja singapurska senzacija slavila u prvom kolu Svjetskog prvenstva u pikadu

Podijeli :

Guliver Image

Paul Lim je u prvom kolu uspio nemoguće. Sa 71 godinom uspio je doći do pobjede protiv Jeffreyja de Graafa u prvom kolu.

Sjajni Singapurac Paul Lim otvorio je inspirirano prvi set. Osvojio je prva dva lega, a onda je u trećem promašio dvostruki šest za izlaz na 126. Unatoč tome što je de Graaf smanjio na 2-1, 71-godišnjak je odigrao sjajan četvrti leg te je došao do prvog seta.

Drugu dionicu je Lim otvorio s 1-0, ali je de Graaf ipak pojačao ritam. Posebno se to osjetilo u trećem legu kada je Šveđanin nizozemskih korijena izašao na 108. Nastavio je s dobrom igrom i u četvrtom legu te je s 3-1 poravnao stanje u setovima prije posljednje pauze.

Nakon pauze vidjeli smo dramu u trećem setu. Otišlo se u leg odluke gdje je de Graaf imao dvije strelice za set na dvostrukom osam, ali je s prvom pogodio dvostruko 16 i tako se prebacio. Lim je to iskoristio izlazom na 71 za vodstvo od 2-1 u setovima.

Četvrti set Lim je otvorio s 1-0 da bi mu Šveđanin ubrzo poravnao na 1-1.Treći leg bio je posebno dobar jer je Lim u samo 12 strelica došao na jedan leg od pobjede. De Graaf je uspio smanjiti na 2-2 i natjerati Lima da uz prednost prvog bacanja dođe do pobjede. Uspio je to sjajni Singapurac iskoristiti te je na 56 došao do pobjede od 3-1 u setovima.

Lim je sa 71 godinom postao najstariji igrač koji je ostvario pobjedu na PDC Svjetskom prvenstvu. Podsjećamo, Lim je lani igrao finale SP-a u drugoj organizaciji koja se zove WDF, odnosno World Darts Federation.