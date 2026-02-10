Organizatori ZOI-a odahnuli: Pronađeno je rješenje za slomljene medalje

Podijeli :

xSergioxBisi IPAxSportx via Guliver

Organizatori Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini objavili su da su pronašli rješenje za oštećene medalje na koje su se sportaši žalili.

Svi koji su dobili oštećena odličja moći će ih popraviti.

„Provedena je ciljana istraga i pronađeno je rješenje. Milano Cortina 2026 potvrđuje svoju predanost osiguravanju da medalje, koje simboliziraju najveće postignuće u karijeri sportaša, zadovoljavaju najviše standarde kvalitete i pažnje posvećene detaljima“, izjavio je direktor komunikacija ZOI-ja Luca Casassa.

Organizatori su istragu proveli zajedno s talijanskom državnom kovnicom novca, koja je bila zadužena za izradu medalja, te su zaključili da je samo ograničen broj medalja imao grešku, iako nije precizirano o kakvoj se vrsti nedostatka radi.

Zlatne medalje s ovogodišnjih ZOI-a teške su 500 grama, od čega je šest grama zlata. Istu težinu imaju i srebrna odličja, dok su brončana nešto lakša i teži 420 grama.