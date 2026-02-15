Ljutić: Staza u drugoj vožnji više mi je odgovarala. Slalom? Nadam se da neće biti kao kombinacijski

Podijeli :

Luciano Maria Bisi IPA Sport ipa-agency via Guliver Images

Najbolja hrvatska skijašica Zrinka Ljutić oglasila se nakon što je na utrci veleslaloma na Zimskim olimpijskim igrama zauzela 17. mjesto.

“Puno bolja druga vožnja, bolje skijanje i zadovoljna sam s drugom. Imala sam manji pogrešku u drugom dijelu, pa sam izgubilla tempo pred sam kraj. Na kraju, nije ni bitno, daleko sam od medalja, ali drago mi je da bolje odskijala”, izjavila je Ljutić za HRT.

Zrinka je nakon prve vožnje bila 23. tako da je popravila svoj plasman.

“Druga vožnja je bila puno više veleslalomaška nego prva i puno više zavoja. Mislim da je ova staza sama po sebi jako specifična i da je teško postaviti nešto drugačije na donjem dijelu. Postavka mi je više odgovarala u drugoj, sigurno.”

Ljutić je pohvalila zlatnu Talijanku Federicu Brignone.

“Nevjerojatno skija, strašno je brza, hrabra i iskusna. Kad se sve to promiješa, nevjerojatno.”

U srijedu Zrinka vozi slalom, a osim nje Hrvatsku će predstavljati još Leona Popović te Pia Vučinić.

“Nadam se da slalom neće biti nalik na onaj kombinacijski, ali nije na meni. Ja ću se potruditi i dati sve od sebe”, zaključila je Ljutić.