Ljutić popravila loš dojam, čudo Federice Brignone!

AP Photo/Marco Trovati via Guliver

Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić završila je na 17. mjestu veleslaloma na Zimskim olimpijskim igrama Milano/Cortina.

Ljutić je u prvoj vožnji zauzela 23. mjesto, a u popodnevnom izlasku na stazu popravila taj plasman i s 1.51 sekundi zaostatka završila na 17. mjestu. Hrvatsku je danas predstavljala i Pia Vučinić, no ona nije uspjela završiti jutarnji dio programa.

Talijanka Federica Brignone osvojila je drugu zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u samo četiri dana razmaka s vremenom 2:13.50 u drugoj vožnji. Drugo mjesto podijelile su sa zaostatkom +0.62 podijelile su Norvežanka Thea Louise Stjernesund i Šveđanka Sara Hector.

Prije nepunih godinu dana Brignone je pretrpjela tešku ozljedu, bilo je upitno hoće li uopće nastupiti na olimpijskoj smotri, a nakon što je u četvrtak pokorila konkurenciju u superveleslalomu, danas je isto učinila i u veleslalomu.