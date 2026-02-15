Ljutić podbacila u veleslalomu na ZOI, a ovako nešto ne pamtimo!

Podijeli :

Zrinka Ljutić nije odskijala svoju najbolju vožnju.

Talijanka Federica Brignone, senzacionalna pobjednica superveleslaloma na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini i Milanu, vodeća je skijašica olimpijskog veleslaloma nakon prve utrke.

Slab je nastup imala naša Zrinka Ljutić. Njezin ukupni zaostatak za Brignone iznosi 2.11 sekundi. Nalazi se na 23. mjestu i izborila je drugu vožnju. Hrvatska je u današnjem veleslalomu imala još jednu predstavnicu, mladu 16-godišnju Piju Vučinić koja sa startnim brojem 58 nije okončala prvi lauf.

Prva vožnja bila je iznimno posebna i ponudila nešto što se u svijetu skijanja rijetko događa – čak tri skijašice dijele četvrto mjesto s identičnim vremenom.

Norvežanka Thea Louise Stjernesund, Šveđanka Sara Hector i Albanka Lara Colturi stazu su prošle za 1:03.97. Dugo vremena su njih tri dijelile i prvo mjesto, sve dok sa startnim brojem 14 nije došao red na Talijanku Federicu Brignone.

Brignone je pomela konkurenciju i u cilj ušla sa 74 stotinke boljim vremenom. Drugo mjesto drži Njemica Lena Duerr koja se najviše uspjela približiti Brignone i kasni 34 stotinke. Treća je Talijanka Sofia Goggia koja je bila sporija 46 stotinki u odnosu na Brignone.

Od spomenute tri skijašice koje dijele s istim vremenom četvrto mjesto, pa do 15. mjesta koje drži Talijanka Lara Della Mea, samo je 45 stotinki.

Druga vožnja na rasporedu je od 13.30 sati.