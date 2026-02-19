Hrvatica koja je postala hit u svijetu zbog psa na ZOI-ju: ‘Neki su glavna priča zbog zlata, a ja…’

Podijeli :

Igor Kupljenik Sports Press Photo via Guliver

Hrvatice će dugo pamtiti svoj nastup na Zimskim olimpijskim igrama.

Tena Hadžić i Ema Sobol sjećat će se natjecanja u ekipnom sprintu na Zimskim olimpijskim igrama Milano/Cortina 2026. I to sve zbog jednog psa, koji je zalutao na stazu baš u trenutku kad je Hadžić bila u ciljnoj ravnini.

“U miks zoni sam dala valjda deset intervjua. Svi su me pitali za psa, kako je bilo. Vidim da su mediji posvuda po svijetu puni priča o tome. Baš mi je jedna Norvežanka rekla da smo kod njih u novinama glavne priče Klaebo i ja. Samo što je on zbog zlatne medalje, a ja zbog psa”, rekla je Hadžić nakon svega.

Kaže da nije bila sigurna je li pas ili vuk.

“Meni se to nikada nije dogodilo. Znam da mi je bilo smiješno kad sam vidjela jedan video kad je pas izletio na stazu u alpskom skijanju. Iskreno, nije ugodno kad na kraju teške staze ugledaš psa za kojeg ne znaš kako će reagirati. Nije bio veliki problem, ali u tom trenutku, kad sam u punoj brzini, nije mi bilo svejedno. I u početku nisam ni znala je li vuk ili pas, pa sam se pitala: ‘Otkud vuk na stazi, na Olimpijskim igrama?’ Kad je sve prošlo, onda smo se zezali: ‘Tko se boji vuka još’. Mi smo pokazali da se ne bojimo. Kasnije se došao i pomaziti.”

Njena partnerica 18-godišnja Ema Sobol sve je to promatrala iz prostora u kojem se pripremala za start.

“Vidjela sam da pas dolazi, čak nisam bila sigurna je li pas ili vuk. Čak je natjecateljici koja je išla prije Tene baš bio zasmetao. Tena je imala sreće da je prije njenog dolaska skrenuo pažnju na pomičnu kameru, pa je Tena prošla bez problema. Ona se vjerojatno preplašila, ali nije uopće pala u tempu i nije uopće ništa izgubila. Stvarno je super reagirala. Na kraju su uspjeli ukloniti psa, ali to je bio stvarno velik propust organizatora iako pas nije imao loše namjere”, rekla je Ema.

Tenino i Emino zajedničko vrijeme nije bilo dovoljno za plaman među 15 reprezentacija koje su nastupile u finalu, na kraju su završile na 19. mjestu.