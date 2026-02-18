Drama hrvatske skijašice pred utrku: ‘Bila je na doping kontroli i pala u nesvijest’

Podijeli :

AP Photo/Andy Wong via Guliver

Neugodno iskustvo na njenim prvim Zimskim olimpijskim igrama.

Hrvatska skijašica Pia Vučinić nije uspjela završiti prvu vožnju slaloma u Cortini d’Ampezzo na Zimskim olimpijskim igrama. Ova 16-godišnja debitantica pogriješila je na stazi i prešla preko jednih vrata i za nju je utrka bila završena.

Direktor hrvatske reprezentacije Vedran Pavlek otkrio je da je Vučinić u utrku ušla nakon izuzetno zahtjevnog dana.

“Jučer je Piji došla doping-kontrola, vadili su joj krv, a onda je pala u nesvijest. Zato je propustila i posljednji trening uoči utrke.” kazao je Pavlek.