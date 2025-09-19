Zoran Mamić i predsjednik Sarajeva preuzimaju hrvatskog drugoligaša?

Podijeli :

Foto: AP Photo/Darko Bandic

U bosansko-hercegovačkim medijima se pojavila informacija da Zoran Mamić dolazi u FK Sarajevo.

“Imate dobre informacije. razgovaram sa Sarajevom. FK Sarajevo ima odličan projekt i jake ljude koji vjeruju u uspjeh, ali svjesni su da moraju pojačati struku i o tome sam razgovarao sa investitorima”, rekao je Mamić za Klix.ba.

U klub s Koševa ga dovodi predsjednik Sarajeva Ismir Mirvić koji od njega očekuje da posloži sportsku politiku kluba, no Oslobođenje saznaje da to nije jedini potez koji se uskoro očekuje.

Susjedni medij objašnjava da Mirvić preuzima hrvatskog drugoligaša Dugopolje.

“Kontakt između Mirvića i čelnika Dugopolja već neko vrijeme postoji, a pregovori su u poodmakloj fazi. Neki igrači i treneri iz novoformiranog B tima Sarajeva trebali bi se uskoro pridružiti Dugopolju“, navode.