Dinamo: Ovo je zadnje otvorenje HNL-a na Maksimiru kakvog poznajemo

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Luka Kolanovic via Guliver

Dinamo večeras od 20 sati otvara HNL okršajem protiv Slaven Belupa na Maksimiru.

“UPOZORENJE: Ovo je zadnje otvorenje HNL-a na Maksimiru kakvog poznajemo…”, poručio je Dinamo na društvenim mrežama.

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Iz Dinama su ujedno napomenuli da ulaznica još uvijek ima u prodaji. Dostupne su ulaznice za zapad dolje i gore, kao i za sjever dolje. Cijene za zapad su od 15 do 20 eura, odnosno od 10 do 15 eura za članove, dok ulaznice za sjever dolje mogu kupiti samo članovi te one koštaju sedam eura.

Ovo se ‘upozorenje’ odnosi na to da bi Dinamo u drugom dijelu ove sezone Plavi mogli preseliti na novoizgrađeni stadion u Kranjčevićevoj, a u Maksimiru bi krenulo rušenje te izgradnja novog stadiona.