Zlatna lopta i dalje vodi borbu s ozljedama: ‘Nadam se da nije ništa ozbiljno’

Trener Manchester Cityja Pep Guardiola rekao je da se nada da ozljeda veznjaka Rodrija, zadobivena protiv Brentforda u nedjelju, "nije preozbiljna".
Ovaj put ozlijedio je Rodri tetivu desne noge i napustio igru u 22. minuti, a zamijenio ga je sunarodnjak Nico Gonzalez.
Španjolski reprezentativac (29) kasnije se vratio na klupu s zavijenom nogom kako bi pružio podršku suigračima.
“Nadam se da nije ništa ozbiljno. Ne znam težinu ozljede, ali čini se da se radi o tetivi”, rekao je Guardiola na konferenciji za novinare.
Rodrijev nastup za Španjolsku u kvalifikacijskim utakmicama za Svjetsko prvenstvo 2026. protiv Gruzije i Bugarske sada je upitan.
