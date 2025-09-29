Prošla je godina dana, a najbolji nogometaš svijeta i dalje ne može

Podijeli :

AP Photo/Phelan M. Ebenhack via Guliver

Prošlo je dosta vremena otkako se Rodri vratio na teren nakon puknuća prednjeg križnog ligamenta u koljenu i odigrao prve minute nakon operacije.

Bilo je to 5. svibnja ove godine u posljednjem kolu Premier lige, dakle prije četiri mjeseca i devet dana. Malo po malo, trener Manchester Cityja Pep Guardiola povećavao je minutažu prethodnog osvajača Zlatne lopte, Španjolac je upisao minute u svakoj od četiri utakmice Građana na FIFA Svjetskom klupskom prvenstvu u lipnju i srpnju, a zatim je otišao na kratku pauzu i odradio potpune pripreme za sezonu 2025./26.

Vjerovalo se da je ozljeda, jedna od dvije najozbiljnije u svijetu sporta uz puknuće Ahilove tetive, pravilno sanirana i da će Rodri relativno brzo vratiti formu i utjecaj na terenu koji su ga učinili najboljim nogometašem na svijetu.

Međutim, čini se da to nije slučaj… Prošlo je gotovo točno godinu dana otkako je potrgao ključni ligament u koljenu u utakmici protiv Arsenala i napustio Etihad na nosilima, Rodri nije bio ni u momčadi za utakmicu protiv Burnleyja, u kojoj je City dominirao i postigao pet golova.

Nakon utakmice, Guardiola je objasnio zašto.

“Na treningu prije utakmice, Rodri mi je rekao: ‘Ne mogu igrati. Imam toliko bolova u koljenu da ne mogu igrati’. Nastavio je i rekao sam mu: ‘Ne možeš igrati? Nećeš igrati, netko drugi će igrati’, rekao je: ‘Još ne znam’,” prepričao je Guardiola razgovor s treninga.

Rodri je, naravno, bio izostavljen, Nico Gonzalez je igrao i izgledao je više nego dobro na terenu, ali s obzirom na to da se radilo o bolovima u istom koljenu koje je imalo operaciju svakako postoji razlog za zabrinutost.

Kod ozljeda i operacija križnih ligamenata, bez obzira na to koliko su liječnici iskusni i precizni, uvijek postoji mogućnost da se šteta neće u potpunosti zacijeliti i da će igrač imati problema u budućnosti.

