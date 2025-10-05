VIDEO / Ubojiti duo: Pogledajte novu asistenciju Gvardiola za Haalanda u pobjedi Cityja

Podijeli :

U posljednjem susretu sedmog kola engleskog nogometnog prvenstva Manchester City je na gostovanju pobijedio Brentford sa 1-0.

Pogodak odluke zabio je Erling Haaland u devetoj minuti na asistenciju hrvatskog reprezentativca Joška Gvardiola.

Branič “Vatrenih” je uputio dugačku loptu norveškom napadaču koji se uspio othrvati čuvarima pogodivši za 1-0.

City je imao više od 70 posto posjeda lopte, još nekoliko prilika, ali nije uspio ranije prelomiti utakmicu. Domaćin je u završnici opasno pritisnuo, ali je na kraju ostalo 1-0.

Gvardiol je odigrao cijeli susret za “Građane”, dok Mateo Kovačić nije ulazio u igru. City je ovom pobjedom skočio s devetog na peto mjesto ljestvice.

U ranije odigranom susretu Everton je pobijedio Crystal Palace sa 2-1 prekinuvši gostujući niz od čak 19 susreta bez poraza u svim natjecanjima.

Na ljestvici vodi Arsenal sa 16 bodova ispred Liverpolla sa 15, dok Tottenham i Bournemouth imaju po 14 bodova.

