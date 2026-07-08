Navijači se opraštaju od Dalića: ‘Teško ćemo pronaći boljeg’

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AP Photo/Tony Gutierrez via Guliver Image

Službena objava Hrvatskog nogometnog saveza na društvenim mrežama, kojom je potvrđen odlazak Zlatka Dalića, u kratkom je roku postala viralna i pokrenula lavinu emocija.

HNS je nakon gotovo devet godina uspješne suradnje zahvalio izborniku na svim pobjedama, plasmanima na velika natjecanja, povijesnim medaljama i zajedništvu.

“Skroman dolazak. Nezaboravan put. Ponosan oproštaj. Nakon gotovo devet godina, izbornik Zlatko Dalić odlučio je zaključiti svoje nevjerojatno uspješno poglavlje s Hrvatskom. Izborniče, hvala ti na svemu – pobjedama, uspjesima, plasmanima na velika natjecanja, medaljama, zajedništvu, poštovanju i tvojoj nepokolebljivoj predanosti u borbi za Hrvatsku, kako na terenu, tako i izvan njega. Rezultati govore o tvojim trenerskim vrlinama. Poštovanje koje si zaradio od svojih igrača, stožera i protivnika govori sve o tome kakva si osoba”, napisali su na društvenim mrežama, a uslijedile su stotine oproštajnih poruka Daliću.

A humble arrival. An unforgettable journey. A proud farewell. Following nearly nine years, head coach Zlatko Dalić has decided to close his incredibly successful chapter with #Croatia. 🥈🥉🥈 Head coach, thank you for everything – the victories, the achievements, the qualifying… pic.twitter.com/LHLzoe0JVj — HNS (@HNS_CFF) July 8, 2026

Domaći navijači složni su u jednome, šaljući poruke poput: “Hvala ti za sve lijepe trenutke i sretno dalje u životu!”. Golema zahvalnost stiže i iz dijaspore, odakle poručuju: “Od svakog Hrvata diljem svijeta, hvala ti Zlatko! Pokazao si cijelom svijetu što naša mala zemlja može učiniti kada radimo zajedno, kada nikada ne odustajemo i, što je najvažnije, kada igramo nogomet onako kako je i zamišljen! Iz dubine srca, hvala ti izborniče!”

Mnogi ističu kako je Dalićev utjecaj probio okvire samog sporta: “Nisi samo vodio nogometnu momčad, ujedinio si naciju i odnio snove Hrvatske do apsolutno najviših vrhova svijeta.” I dok dio komentatora već gleda prema budućnosti uz poruku kako je možda došlo vrijeme za promjene i otvaranje novog, napadačkog poglavlja, većina je ipak svjesna težine zadatka koji sada čeka Savez, što najbolje sažima komentar jednog navijača: “Teško ćemo naći boljega.”