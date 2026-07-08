Evo što je Dalić poručio nakon odlaska s funkcije izbornika Hrvatske

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Zlatko Dalić odradio je u sjedištu Hrvatskog nogometnog saveza sudbonosni sastanak s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem i donio konačnu odluku – sa završetkom Svjetskog prvenstva 2026. godine zaključio je svoj put na klupi reprezentacije.

Dalić s kormila Vatrenih odlazi kao najuspješniji i najdugovječniji izbornik u povijesti, s tri osvojene medalje (srebro na SP 2018., bronca na SP 2022. i srebro u Ligi nacija 2023.).

Nakon povijesnog sastanka, dosadašnji je izbornik poslao emotivnu poruku hrvatskoj javnosti putem službene stranice HNS-a, koju donosimo u cijelosti:

“Izbornička uloga zahtijeva puno teških odluka, ali ova mi je sigurno bila najteža. Uvijek sam govorio da nema veće časti od vođenja svoje reprezentacije, i da ne mogu imati važniji, odgovorniji i ljepši posao od ovoga. Kada sam preuzeo reprezentaciju, vjerovao sam i u igračku kvalitetu i u sebe, ali nisam se usudio ni sanjati da ćemo ostvariti sve što smo ostvarili u ovih skoro devet godina. Ne mogu opisati koliko sam ponosan na svaku pobjedu, na plasmane na velika natjecanja, na tri medalje, na velike noći hrvatskog nogometa poput one kada smo pobjeđivali Englesku ili Brazil na svjetskim prvenstvima, ali najviše na zajedništvo koje smo postigli unutar ekipe i s hrvatskim narodom, a kojima smo posebno svjedočili na onim nezaboravnim dočecima nakon osvojenih svjetskih medalja.”

“Nemoguće je postići takve uspjehe bez kvalitete, uloženog truda i vjere u ono što radiš. Stoga od srca hvala svima koji su uložili svoje znanje i energiju u sve ovo što smo zajedno ostvarili – mojim trenerima i suradnicima u stožeru, liječnicima, fizioterapeutima, ekonomima i cijeloj logistici HNS-a koja nas je uvijek sjajno pratila. Hvala čelnim ljudima Saveza na podršci, hvala navijačima na nevjerojatnoj potpori koju smo imali na ovom putu, hvala i svim onim medijima koji su pomogu u stvaranju pozitivnog ozračja oko reprezentacije i pritom nas konstruktivno kritizirali. I u konačnici, hvala mojoj obitelji bez čije podrške ništa od ovoga za mene ne bi bilo moguće.”

“Naravno, u svim tim uspjesima najvažniji su oni na terenu. Duboko sam privilegiran što sam imao priliku voditi tako sjajne nogometaše i kvalitetne ljude, od našeg kapetana Luke Modrića preko svih senatora koji su sa mnom bili još u Rusiji pa do mladih dečkiju koje smo uključivali u reprezentaciju i koji su putem preuzimali i još preuzimaju sve važnije uloge. Maksimalno sam im zahvalan što su stavljali Hrvatsku iznad svega, što su uvijek svojim ponašanjem, zalaganjem i pristupom pokazivali što je hrvatski kult reprezentacije. Hrvatska u svima njima ima svijetlu budućnost i dok god će im reprezentacija biti svetinja kao što je bila generacijama do sada – Hrvatska će biti snažna, konkurentna i kompetitivna protiv svakoga.”

“Zahvaljujem predsjedniku Kustiću na iznimnoj podršci i odličnoj suradnji koju smo imali, kao i povjerenju da nastavim dalje. Podrška koju sam dobio posljednjih dana potaknula me da preispitam odluku o odlasku, no… vrijeme je. Koliko god i dalje osjećam ambiciju i želju da s Hrvatskom ispisujem nove uspjehe, osjećam da je ovo ispravan trenutak za zaključiti ovu nevjerojatnu eru. Odlazim ispunjenog srca i ponosan što sam dao svoj doprinos najvećim uspjesima hrvatskog nogometa u povijesti, a svom nasljedniku, hrvatskoj reprezentaciji i hrvatskom nogometu želim puno novih uspjeha u koje duboko vjerujem.”