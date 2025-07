Zastupnik koji ne priznaje ženski nogomet dobio odgovor: ‘Šta ti znaš, Harise?’

Podijeli :

Foto: N1 BiH

Zastupnik SDA u Skupštini Kantona Sarajevo danas je šokirao kako kolege zastupnike, tako i širu javnost, izjavom da "ne priznaje ženski sport".

Haris Zahiragić je to rekao tijekom rasprave o sustavnom rješavanju financiranja sporta u KS, pri čemu je iskazao duboko nepoštovanje prema svim sportašicama u BiH i svijetu.

“Evo, nazovite me šovinistom, priznajem u nogometu isključivo muški sport i taj me zanima. Pod punom, pravnom, materijalnom i moralnom odgovornošću to potvrđujem. Ako vas zanima ženski sport, gospodine Kalem, nemate razloga za brigu, nastavite gledati europska natjecanja SFK 2000. Ja čekam da moje Sarajevo, uz potporu Kantona Sarajevo, ponovno postane prvak, i bit će, ako Bog da.

I naravno da KK Bosna ponovno postane prvak države, kao i RK Bosna, a vi pratite te ženske selekcije. Evo, kad smo već kod ženske košarke – moja je majka nekad igrala za Željezničar, pa neka se i Željezničar vrati u vrh”, izjavio je Zahiragić.

Taj komentar može se čuti u videu ispod na vremenskoj oznaci 2:45:50.

Reakcije su uslijedile gotovo odmah, ponajprije iz same Skupštine, čije su zastupnice osudile Zahiragićeve riječi.

“Izjava zastupnika Zahiragića da priznaje u sportu samo muški nogomet te da sportovi u kojima sudjeluju žene nisu vrijedni pažnje poreznih obveznika Kantona Sarajevo, najmanje je što se može reći – neprihvatljiva i diskriminirajuća. Takav stav obesmišljava borbu za ravnopravnost i ponižava doprinos žena u sportu”, stoji u zajedničkoj reakciji zastupnica Skupštine.

No to nije bilo sve. Jedna od najoštrijih reakcija stigla je upravo iz SFK-a, kluba koji je Zahiragić spomenuo. Azra Numanović, glavna tajnica SFK 2000 Sarajevo, reagirala je na svom Facebook profilu. Njen odgovor prenosimo u cijelosti:

“Haris Zahiragiću, voliš li ti ili ne voliš ženski nogomet privatno – to nikoga od nas ne zanima. Voli što god ti je srcu drago.

Ali Harise Zahiragiću, kao zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo, NEMAŠ PRAVO davati ovakve izjave. Prvo, očito je da nemaš dovoljno znanja, informacija niti razumijevanja teme o kojoj javno govoriš. SFK 2000 Sarajevo je klub koji je u proračun Kantona Sarajevo donio znatan iznos novca, o kojem – na moju žalost – i ti odlučuješ. Kao zastupnik, trebao bi znati i vidjeti dalje od toga sviđa li se tebi i tebi sličnima ženski sport ili ne.

Ali što ti znaš, Harise.

Znaš li da su europski nastupi SFK-a donijeli milijune našem gradu? Ali ti nemaš kapaciteta to vidjeti. SFK je kroz vlastiti proračun uplatio stotine tisuća maraka izravno u proračun Kantona Sarajevo putem poreza koje redovito plaća, a još stotine tisuća, pa i milijune, potrošio je na usluge u svom gradu i državi. Osim toga, deseci europskih klubova dolazili su u Sarajevo i trošili dodatni novac na smještaj, prijevoz, hranu, medicinske i druge usluge.

Ali što ti znaš, Harise.

I to nije sve. SFK je JEDINI klub u Europi koji je više od 13 puta bio domaćin UEFA kvalifikacija – zahvaljujući vrhunskoj organizaciji. Time su Bosna i Hercegovina te naš Nogometni savez stekli reputaciju zbog koje smo 2022. po prvi put dobili domaćinstvo jednog UEFA Europskog prvenstva – ne za muškarce, nego baš u kategoriji U-17 za žene. Možda tebi nije drago što to igraju žene, ali mora ti biti važno da je taj EURO koštao milijune koji su potrošeni u BiH i kroz poreze se ponovno slili u proračun. Europske reprezentacije bile su smještene u Sarajevu, zamisli,

ali što ti znaš, Harise.

Pazi sad – dolazi još jedno Europsko prvenstvo sljedeće godine. Opet, moj ti – žene. U-19. Ulaganje u ženski sport se itekako isplati i višestruko vraća. Eto ti milijuna,

ali što ti znaš, Harise.

Na kraju, te su žene donijele mnogo toga Kantonu Sarajevo, ali i državi. A što si nam ti donio, osim što primaš plaću iz tog istog proračuna Kantona Sarajevo, koji punimo i mi – žene?”

Na Zahiragićevu izjavu reagirale su i brojne druge javne osobe, među kojima i nova predsjednica SFK 2000 Sarajevo, Samira Hurem.

“Dragi Harise, u ime SFK te pozivam da budeš naš gost na svim našim utakmicama, a posebno na ovim europskim. Ljudi poput tebe nas dodatno motiviraju da budemo još bolje”, napisala je Hurem.