Zaokružite datum na kalendaru: Poznat termin derbija Hajduka i Dinama

Podijeli :

Robert Matić i Miro Gabela / Hajduk.hr

Najveći derbi hrvatskog sporta između Hajduka i Dinama uvijek plijeni pažnju, a sada još i više nakon što su obje momčadi impresivno otvorile novu sezonu SHNL-a. Uskoro će i međusobno odmjeriti snage.

Hajduk i Dinamo međusobno će igrati u 7. kolu SHNL-a i to u subotu 20. rujna u 17 sati. Kasnije tog dana igrat će još Lokomotiva protiv Varaždina, u petak 19. rujna igraju Vukovar 1991 – Rijeka te u nedjelju 21. rujna Gorica – Slaven Belupo i Istra 1961 – Osijek.

Prije toga, na rasporedu je 5. kolo nadolazećeg vikenda u kojem Hajduk dočekuje Rijeku u Jadranskom derbiju, a Dinamo gostuje u Varaždinu. Nakon toga slijedi prvenstvena pauza zbog utakmica reprezentacije, a onda u 6. kolu 13. rujna Hajduk je gost Varaždina, dok je Dinamo dan kasnije domaćin Gorici.

Nakon četiri kola nove sezone Dinamo i Hajduk dijele vrh poretka s po 12 bodova, s tim da Dinamo još nije primio ni jedan gol, a Hajduk je primio samo jedan.