Legendarni Nizozemac vraća se na izborničku klupu te ispisuje povijest na SP-u

On se ranije ove godine povukao zbog ozbiljnih obiteljskih razloga, a zamijenio ga je Fred Rutten. No nakon slabijih rezultata u pripremnim utakmicama protiv Kine (0:2) i Australije (1:5), savez je odlučio ponovno angažirati iskusnog Nizozemca.

Ako bude predvodio Curacao na SP-u, Advocaat će postati najstariji izbornik u povijesti turnira. Time bi nadmašio rekord Otta Rehhagela iz 2010. godine, koji je tada imao 72 godine u Južnoj Africi na klupi Grčke. Curacao će igrati u skupini E zajedno s Njemačkom, Ekvadorom i Obalom Bjelokosti.

Tijekom karijere duge 45 godina, Advocaat je vodio Nizozemsku u više navrata, kao i reprezentacije Srbije, Rusije, UAE-a, Belgije, Iraka i Južne Koreje. Na klupskoj razini radio je u Feyenoordu, AZ Alkmaaru i PSV-u, s kojim je 1997. osvojio naslov prvaka Nizozemske, dok je najveći međunarodni uspjeh ostvario osvajanjem Kupa UEFA sa Zenitom 2008. godine.