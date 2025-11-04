Za Jurića su ključne iduće dvije utakmice, hoće li dobiti otkaz?

Podijeli :

AP Photo/Andrew Medichini via Guliver

Atalanta iz Bergama sve više gleda prema novim trenerima i smjeni sadašnjeg stratega prve momčadi, 50-godišnjeg Hrvata Ivana Jurića, pišu talijanski mediji.

U prošlom kolu Atalanta je upisala prvi prvenstveni poraz u sezoni, izgubila je s 0:1 kod Udinesea. Niti prije toga ligaška sezona nije bila pozitivna jer su nogometaši iz Bergama uz dvije pobjede imali čak sedam neodlučenih rezultata. Trenutačno je Atalanta na 11. mjestu ljestvice.

POVEZANO Hrvat ostao bez trenera, dobio je otkaz nakon 0 pobjeda na klupi

U Ligi prvaka Atalanta je skupila pobjedu, remi i poraz te je trenutačno na 17. mjestu ljestvice.

Talijanski mediji navode da su za budućnost Jurića u klubu ključne iduće dvije utakmice. Gostovanje kod Marseillea u srijedu, u sklopu Lige prvaka i prvenstveni domaći ogled protiv Sassuola 9. studenoga. Nakon toga slijedi stanka zbog reprezentativnih obaveza.

Ne bude li pozitivnih rezultata u iduća dva susreta talijanski mediji s velikom vjerojatnošću najavljuju smjenu hrvatskog trenera. Poznato je i tko bi ga mogao naslijediti. U pitanju su 41-godišnji Raffaele Palladino, nekadašnji trener Monze i Fiorentine te dvije godine stariji Thiago Motta koji je ranije radio u Genoi, Speziji, Bologni i Juventusu.

Palladino je tijekom ovog ljeta bio jedna od opcija čelnika Atalante za novog trenera, ali su se tada odlučili za Ivana Jurića.