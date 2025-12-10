Xabi Alonso mu ne daje pravu šansu, a sada očekuje da mu spasi posao

Podijeli :

Uoči iznimno važne utakmice Lige prvaka protiv Manchester Cityja, trener Real Madrida Xabi Alonso mogao bi posegnuti za neočekivanim rješenjem. Na posljednjem treningu prije dvoboja posebnu je pozornost posvetio mladom Brazilcu Endricku, kojem je davao detaljne taktičke upute, što je potaknulo nagađanja da bi upravo on mogao dobiti priliku u velikom okršaju. Španjolska Marca o tome piše pod naslovom „Xabi aktivira Endrickov plan“.

Zbog upitnog nastupa Kyliana Mbappéa, Endrick bi mogao dobiti šansu protiv Cityja, bilo u početnoj postavi ili ulaskom s klupe. Bio bi to njegov prvi nastup od prve minute ove sezone i prvi pod vodstvom Alonsa. Do sada je odigrao tek 11 minuta u dvoboju s Valencijom 1. studenoga, a od tada čeka novu priliku. Dodatnu okolnost predstavlja i suspenzija zbog koje neće moći igrati protiv Alavésa, pa bi mu susret s Cityjem mogao biti ključna prilika da se nametne prije zimske pauze.

Mogući izostanak Mbappéa, ili njegovo čuvanje na početku utakmice, otvara prostor dvojici mladih napadača s ograničenom minutažom ove sezone, Endricku i Gonzalu. Obojica konkuriraju za ulogu centralnog napadača, osobito jer Mastantuono, Rodrygo i Brahim ne odgovaraju tom profilu, a pritom nisu u najboljoj formi. Zbog toga je pitanje tko će uz Viniciusa predvoditi napad Real Madrida otvorenije nego ikad.

U uobičajenim okolnostima, prednost bi imao Gonzalo. Alonso mu je ove sezone dao više povjerenja. Upisao je 163 minute u 13 nastupa i nalazi se u boljem natjecateljskom ritmu, uz gotovo 400 minuta za U-21 reprezentaciju.

Njegov glavni adut je odličan nastup na Svjetskom klupskom prvenstvu, gdje je uspješno zamijenio ozlijeđenog Mbappéa. Zabio je četiri gola i započeo sve utakmice turnira u Sjedinjenim Američkim Državama, potvrdivši da se na njega može ozbiljno računati.

U međuvremenu su se pojavile i špekulacije da bi susret s Manchester Cityjem mogao biti presudan za Alonsovu budućnost. Nalazi se pod velikim pritiskom nakon što je Real slavio samo jednom u posljednjih pet prvenstvenih kola, čime je izgubio bodovnu prednost i dopustio Barceloni da mu pobjegne na četiri boda.

Španjolski mediji navode i da je Alonso izgubio dio svlačionice, budući da mu se navodno protivi nekoliko ključnih igrača. „Teška vremena traže hrabre odluke“, zaključuje Marca u tekstu o Endricku, 19-godišnjem brazilskom talentu. Takav potez bio bi pravo iznenađenje, s obzirom na to da Endrick nije dobivao priliku ni nakon oporavka od ozljede, a već se neko vrijeme nagađa i o njegovoj mogućoj posudbi tijekom zime, pri čemu se kao najizglednija destinacija spominje Olympique Lyon.