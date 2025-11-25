Marca: Real podržava Xabija Alonsa, on je šef

25. stu 2025
Nakon vijesti da je Vinícius odlučio kako neće produljiti ugovor s Realom zato što je ljut na trenera Xabija Alonsa, mediji su gotovo pola dana imali priliku špekulirati o skorom uručenju otkaza mladom treneru.

A onda je iz Real Madrida stigla jasna poruka – Alonso je šef, on je vođa projekta.

I što je možda još važnije: Alonso je iznad svakog pojedinog igrača, ma koliko on bio važan klubu na terenu ili izvan njega.

Podrška kluba treneru ostaje nepoljuljana unatoč slabijim rezultatima u posljednja tri kola i porazu od Liverpoola u Ligi prvaka.

Kako prenosi Marca, u Realu čvrsto stoje pri stavu da je trener šef i da su sve njegove odluke – pa bile one kontroverzne, poput odluke da Viníciusa četiri puta ove sezone ostavi na klupi, ili taktičkih eksperimenata poput onoga protiv Elchea – iznad svega i svih.

