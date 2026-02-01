Vuškovićev HSV sasvim frustrirao Bayern, evo na što su Stanišić i Kane posebno bijesni

Podijeli :

Guliver Image

Bayern i HSV remizirali su 2:2 u utakmici Bundeslige, a bavarska je momčad nezadovoljna suđenjem.

Kako javlja goal.com, Među najglasnijim kritičarima sudaca bila je zvijezda Bayerna Harry Kane.

Bayern je ovim remijem ostao bez pobjede drugu utakmicu u nizu, a njihove su frustracije počele nakon nešto više od pola sata igre. Hamburg je poveo nakon što je Nicolai Remberg bio brži od Joshue Kimmicha, koji ga je srušio u kaznenom prostoru. Unatoč prosvjedima Bayerna, dosuđen je jedanaesterac koji je igrač na posudbi iz Arsenala sigurno realizirao. Bayern je preokrenuo golovima Harryja Kanea i Luisa Diaza, a Kolumbijcu je asistirao Michael Olise, kojemu je to bila 15. asistencija sezone.

POVEZANO VIDEO / Vušković je čudo! Stoper Vatrenih zabio Bayernu za remi, proglašen je igračem utakmice

Ipak, vodstvo je kratko trajalo. Luka Vušković je nakon ubačaja Williama Mikelbrencisa glavom pogodio za konačnih 2:2, pritom odigravši vrlo zrelu utakmicu i dobro limitiravši Kanea. Bayern je do kraja susreta bezuspješno tražio nove kaznene udarce, ali su sučeve odluke ostale nepromijenjene.

Prema pisanju portala Sport1, brojni igrači i stožer Bayerna javno su izrazili nezadovoljstvo. Kane je u svlačionici navodno izjavio da sudac “nije na ovoj razini“, dok je Bild prenio njegovu navodnu izjavu da je to “najgori sudac kojeg je ikada sreo u nogometu”. Njegov suigrač Josip Stanišić sučevu je izvedbu nazvao “katastrofalnom”.

U raspravu se uključio i trener Bayerna Vincent Kompany koji je rekao:

“Bilo je ukupno 16 minuta prekida igre; mogli smo igrati još 20 ili 25 minuta. Mislim da su te situacije uvelike utjecale na utakmicu. Ako se dodijeli šest ili sedam minuta nadoknade, znači da se nešto događalo.”