Vušković: Protiv Kanea je bilo teško igrati, nisam sretan

Podijeli :

HMBxMedia FernandoxSoares via Guliver

Debi Luke Vuškovića za HSV nije krenuo najbolje.

Već je na samom otvaranju u 3. minuti Bayern preko Sergea Gnabryja došao do prednosti, a onda se obrana HSV-a dodatno otvorila. U devetoj minuti zabio je Aleksandar Pavlovć da bi u 26. minuti Harry Kane zabio iz kaznenog udarca.

Tri minute kasnije Luis Diaz nakon bloka Vuškovića prevario Daniela Heuera Fernandesa za 4:0 Bayerna. S tim rezultatom otišlo se na predah na Alianz Areni te se znalo koja ekipa će odnijeti pobjedu, a pitanje je bilo samo s kojim rezultatom. Na kraju je završilo 5:0 za Bayern koji je nastavio savršen niz u Bundesligi. Posljednji gol zabio je Harry Kane.

Vušković je nakon debija otkrio dojmove.

“Kako je bilo igrati protiv Kanea? Naravno da je bilo teško, on je jedan od najboljih igrača svijeta. Nisam sretan kako sam odigrao, ali je jako dobro iskustvo. On je sjajan igrač i volio bih još igrati protiv njega. Prva utakmica, težak osjećaj jer smo izgubili 5:0. Ali sam ponosan kako smo se borili u drugom poluvremenu, dali smo sve od sebe. Moramo tako nastaviti i vjerovati si da se poboljšamo svakoga dana“, rekao je Vušković pa dodao:

“Nije mi trener rekao da ću startati, trenirali smo, pomislio sam da bih mogao i vidio sam svoje ime na sastanku. Bio sam jako sretan. Jesam li bio iznenađen? Ne znam što bih rekao, doveli su me da bi ih im pomogao, pokušavam to raditi”, prenosi Kicker.

Dotaknuo se i svog brata Marija koji je još uvijek pod suspenzijom zbog dopinga.

“Navijači su jedni od najboljih na svijetu, volim ih, pogotovo kako su reagirali nakon onoga što se dogodilo mom bratu, kao i cijeli klub. Ništa drugo nego ljubav. Bilo je emotivno potpisati ugovor kraj brata. Bili smo dvojica najsretnije braće u tom trenutku. Nadam se da ću jednog dana moći igrati s njim. Htio sam uzeti njegov broj 44 čim mu se to dogodilo, neka ga opet uzme kad se vrati”, rekao je Luka Vušković.