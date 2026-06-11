KVIZ / Provjerite svoje znanje o SP-u: Tko sam ja?

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xALEJANDROxPAGNIx via Guliver

Večeras počinje Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku, a da se zagrijete pripremili smo vam jedan kviz.

Hrvatska nogometna reprezentacija ove godine traži novi veliki uspjeh nakon srebra sa SP-a u Rusiji i Bronce iz Katara. Vatreni u skupini L igraju s Engleskom, Panamom i Ganom. A dok ne počnete iz sve snage navijati za naše Vatrene u utakmici protiv Engleske 17. lipnja, provjerite svoje znanje o SP-ima.

Naš autor i voditelj Krešimir Karačić pripremio vam je zanimljiv kviz: