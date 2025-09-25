Vukovar doveo pojačanje na vratarskoj poziciji

Podijeli :

Foto: HNK Vukovar 1991

Vukovar 1991 u četvrtak je predstavio novo pojačanje. U klub je stigao vratar Matej Marković kao slobodan igrač te potpisao ugovor sa Slavoncima.

Radi se o 29-godišnjem čuvaru mreže s iskustvom igranja u HNL-u, gdje je u pretprošloj sezoni branio za Rudeš i čak nosio kapetansku vrpcu, skupivši 24 nastupa. Rođeni Zagrepčanin u karijeri je branio i za HAŠK, Čelik Zenica, Krupu, Sarajevo, Michalovce, Levadiakos te bugarski Levski iz Sofije.

Posljednji klub bio mu je upravo Levski, koji je napustio u ožujku ove godine, a od tada je bio bez angažmana, što znači da će mu trebati nešto vremena da se vrati u punu natjecateljsku formu. Hrvatskim klubovima ide u prilog što je na tržištu i dalje dostupno mnogo slobodnih igrača, pa prijelazni rok praktički još uvijek traje.

Potreba za novim golmanom u Vukovaru pojavila se nakon ozljede prvog vratara Antonija Đakovića, dok je u posljednjim susretima branio Marino Bulat. Klub je proteklog vikenda došao do svoje prve, senzacionalne pobjede u HNL-u protiv aktualnog prvaka Rijeke (3:2), a nedugo zatim momčad je preuzeo i novi trener Silvijo Čabraja.