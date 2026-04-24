Više nema dvojbe? Insajder otkrio što će biti s Kramarićem u Hoffenheimu

Aktualni ugovor mu ističe na kraju sezone i klub ga želi i dalje u svojim redovima. Prema posljednjim informacijama, Kramarić je pristao na novi ugovor i više ne postoje dileme oko toga gdje će igrati nakon Svjetskog prvenstva.

Hrvatski reprezentativac uživa status legende u njemačkom klubu.

On je najbolji strijelac u povijesti kluba i jedan od najvažnijih igrača u posljednjem desetljeću. Upravo zbog toga u upravi kluba smatraju da bi njegovo iskustvo i dalje moglo biti presudno, posebno u borbi za europse izazove.

Kramarić će potpisati novi ugovor na dvije godine, odnosno do ljeta 2028. godine.