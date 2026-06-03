VIDEO / Mundijal Specijal: Bivši kapetan Hajduka te izbornik koji je vodio pet država na SP-ima predstavljaju grupu A

U njoj se nalazi domaćin Meksiko kojeg će vam predstaviti njihov bivši izbornik Bora Milutinović te bivši igrač Rijeke i Juareza, Andrija Vukčević.

Tu je i domaćin iz 2010. godina, reprezentacija JAR-a koju će vam pobliže približiti Nermin Bašić, bivši BiH reprezentativac te SD Galaxyja.

Koliko može silovito Južna Koreja otkrit će nam bivši kapetan Hajduka, Mato Neretljak…

Češka je bila protivnik Vatrenima u kvalifikacijama, a njih će predstaviti još jedan bivši igrač Hajduka, Ante Aračić. Aračić je igrao za Slaviju Prag.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.