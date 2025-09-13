VIDEO / Matanović zabio dva gola u debiju za Freiburg, prvi je bio majstorski

Podijeli :

Igor Matanović odlično je započeo svoj prvi nastup za Freiburg. Nakon neuspješne avanture u Eintrachtu preselio je u Freiburg gdje nije nastupao sve do trećeg kola zbog ozljede. Trener ga je odlučio staviti ga u igru, a povremeni hrvatski reprezentativac odužio mu se već tri minute kasnije. Dobio je loptu na rubu kaznenog prostora, a od tamo je od stative zabio golčinu za izjednačenje na 1:1. Ubrzo zatim je njegova momčad povela s 2:1.

Matanović je u nadoknadi zabio i svoj drugi pogodak na utakmici te je tako potvrdio pobjedu svoje momčadi. Freiburgu je ovo prva pobjeda sezone te su sada 12. na ljestvici Bundeslige.

