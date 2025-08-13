Zajec najavio borbu za novi Statut: Dinamo će konačno postati potpuno demokratski klub

Podijeli :

Dinamo će 19. kolovoza održati veliku skupštinu povodom izglasavanja novog Statuta kluba.

Tim povodom u velikom priopćenju, navijačima se obratio predsjednik kluba, Velimir Zajec.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

“Poštovani članovi,

pred GNK Dinamo je povijesni dan. Na Skupštini Kluba koja će se održati 19. kolovoza 2025. namjeravamo ispuniti obećanje dano našim članovima – obećanje o potpuno demokratskom Dinamu.

Izglasavanjem novog klupskog Statuta, prvi put u povijesti našeg Kluba, izbori će biti u potpunosti demokratski. Izvršni odbor više neće birati većinu članova Skupštine. Od sada, svako mjesto u Skupštini popunjavat će se isključivo voljom članova – po principu “JEDAN ČLAN, JEDAN GLAS”.

Ovo je temeljno izborno obećanje koje smo dali našim članovima prošle godine kada smo pobijedili na izborima, a ono je sada pred time da postane naša stvarnost.

Novi Statut uvodi i jamstvo višestranačja. U slučaju da se na izborima kandidira samo jedna lista, ona neće popuniti sva mjesta u Skupštini. Pet mjesta ostat će rezervirano za povjerenike s najviše pojedinačnih glasova, a sve kako bismo osigurali raznolikost mišljenja i demokratsku ravnotežu.

Po prvi put, volja većine članova izravno će biti povezana s osobom predsjednika Kluba. Izabrani predsjednik imat će jasan izborni legitimitet, ali i jednako jasnu odgovornost. Njegov legitimitet dolazi s tribina, od članova, ali i odgovoran je vama. Odluke i rad predsjednika Kluba bit će podložni transparentnim mehanizmima nadzora drugih tijela. Predsjednik odgovara Skupštini, a redoviti nadzor provodi Nadzorni odbor – produžena ruka Skupštine i članova koji su joj dali povjerenje. Tako ćemo osigurati upravljačku stabilnost i jasnoću odgovornosti.

Posebno mi je važno istaknuti da su članovi imali pravo sudjelovati u kreiranju Statuta. Više od 25 % zaprimljenih amandmana je prihvaćeno, u cijelosti ili djelomično. Među njima i jedan od ključnih prijedloga: ako niti jedna lista ne osvoji više od 50 % glasova u prvom krugu, održat će se drugi krug izbora u koji ulaze dvije liste koje imaju najveći broj glasova.

Ovo što je sada pred nama nije samo pravni dokument. Ovo je ugovor povjerenja između Dinama i njegovih članova. Ovo je rezultat jedne gotovo generacijske borbe.

Izglasavanjem novog Statuta Dinamo napokon postaje Klub u kojem svaki glas jednako vrijedi.

Naša snaga oduvijek je bila u zajedništvu, a sada će biti i u demokraciji. Dinamo je klub svih svojih članova, a to više neće biti samo naš osjećaj, to će biti naš Statut.

Da bi se ostvarile želje svih pravih Dinamovaca i ljudi koji vjeruju u društvene vrijednosti demokracije, potrebna je dvotrećinska podrška članova Skupštine GNK Dinamo.

Vjerujemo i nadamo se da će zajedništvo i ljubav prema Dinamu biti jači od svih podjela te da ćemo zajedno ispisati jedno od najvažnijih poglavlja u povijesti našeg Kluba.”