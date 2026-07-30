Vatreni zaradio crveni karton pa gledao ispadanje svoje momčadi iz Europske lige

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DANIELxSTENTZ via Guliver

Hrvatski reprezentativni branič Martin Erlić nije dobro krenuo u klupsku sezonu sa svojim Midtjyllandom.

Erlićeva momčad je u prvom susretu 2. pretkola Europske lige na gostovanju doživjela 0:1 poraz protiv Bešiktaša, a Vatreni je Dancima dodatno otežao u uzvratu kada je u kratkom periodu dobio dva žuta kartona.

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Hrvatski stoper je u trenucima kada je njegova momčad lovila rezultatski minus pred svojim navijačima ostavio Midtjylland s igračem manje nakon što je u 44. minuti dobio prvi žuti karton, a potom i isključujući crveni u 54. minuti dvoboja.

Midtjylland nije mogao pružiti otpor moćnim Turcima s desetoricom na terenu te je ubrzo kapitulirao.

Bešiktaš je poveo u 70. minuti. Na asistenciju Černyja zabio je Rashica, koji je u igru ušao samo minutu ranije. Za konačnu 2:0 pobjedu i ukupno 3:0 slavlje u dvomeču zabio je Orkun Kökcü u 76. iz jedanaesterca.