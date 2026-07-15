Varela odlazi iz Dinama i to bez odštete?! Iznenadit će vas gdje ide

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GNK Dinamo Zagreb

Nakon što je promijenio menadžera, sada se pojavila nova informacija.

Cardoso Varela (17) na izlaznim je vratima Dinama i bez odštete odlazi u Porto, a Modri bi mogli ostati samo s 50 posto budućeg transfera. Igrač zbog čijeg je odlaska Porto bio bijesan vraća se upravo u taj klub.

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Porto je Varela napustio prije dvije godine i došao u Maksimir. Prema pisanju tportala, Dinamo ipak neće nužno ostati praznih ruku. Maksimirski klub bi trebao zadržati 50 posto zarade od Varelinog sljedećeg transfera.

Varela je u Dinamu odigrao 25 utakmica za seniorsku momčad, zabio je dva gola i jednom asistirao, ali je novu sezonu trebao početi u Dinamovoj B momčadi što mu očito nije odgovaralo.

O njemu i njegovom neozbiljnom pristupu nedavno je govorio sada već bivši menadžer Andy Bara. Nakon isteka ugovora s Barinom agencijom, Varela je dogovorio suradnju s agencijom poznatog izraelskog agenta Pinija Zavahija.