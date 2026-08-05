Budimir se vratio nakon ljetnog odmora i odmah zabio za Osasunu

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Antonio Balasco via Guliver Images

Napadač hrvatske reprezentacije Ante Budimir vratio se u pogon Osasune nakon ljetnog odmora i odmah u prvom nastupu postigao pogodak. Ipak, nije bilo dovoljno njegovoj momčadi da izbjegne poraz.

U prve tri pripremne utakmice Osasuna je upisala tri pobjede (Santander 2:0, Ipswich 2:1 i Norwich 2:1), ali je u četvrtoj poražena od Napolija 2:1.

U utakmici odigranoj u Castel di Sangru, u talijanskoj pokrajini Abruzzo, za Napoli su poentirali Politano (27.) i Lucca (53.), a za Osasunu je smanjio Budimir.

Hrvatski je napadač u igru ušao u pauzi između dva poluvremena te je u 69. minuti realizirao kazneni udarac koji je i sam iznudio. Bio mu je to prvi pogodak od utakmice s Panamom na Svjetskom prvenstvu 24. lipnja u Torontu.

Budimir (35) ulazi u posljednju sezonu ugovora s Osasunom, u kojoj je za 219 nastupa postigao čak 90 pogodaka. Ako nastavi u dosadašnjem ritmu, ove će sezone zasigurno probiti i “stotku”.

Osasunu još čeka generalka protiv Al Aina 8. kolovoza, a onda i početak nove sezone La Lige, 16. kolovoza u Vigu kod Celte.