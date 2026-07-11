Bara iskreno o Vareli: ‘Uništio je stan, zaspao na treninge… Umoran sam od ispričavanja Dinamu za njega’

Novu će sezonu započeti Cardoso Varela (17) početi u Dinamovoj B momčadi, koja će se natjecati u drugoj ligi.
Nakon što je objavljeno da je Varela prebačen u drugu momčad, objavljeno je i da ima novog agenta. Dosad ga je zastupao Andy Bara, a sad je potpisao ugovor s agencijom koju vodi Izraelac Pini Zahavi. Bara je otkrio pozadinu cijele priče.
“Naš ugovor je istekao, da bude svima jasno. Niti sam ja izašao iz ugovora, niti je on. Jednostavno je istekao i nisam mu ponudio novi jer smatram da to nije zaslužio”, započeo je Bara i nastavio:
“Mladić se loše ponaša. Zaspao je na pet-šest treninga, upozoravali smo ga 50 puta. Uništio je stan u kojem je živio, a popravak je koštao 15.000 eura. Osobno sam molio vlasnika stana da s tim ne izlazi u javnost”, otkrio je Bara za Index.
Dodao je i da je problem bio i u Varelinom stavu.
“Zvonimir Boban je više puta razgovarao s njim, ali on gleda u pod, ne odgovara, nezadovoljan je. Misli da po inerciji treba igrati i da će igrati ako sam mu ja menadžer, što nema veze s vezom. Prijatelju, moraš se izboriti na terenu”, kaže Bara pa dodaje:
“Je li on veliki talent? Jest, i dalje stojim pri tome. Ali ima li ponašanje? Nema. I da je bilo koji igrač na svijetu, ne bi me zanimao. Zašto? Zato što si u Dinamu, mi smo te doveli, a ne znaš se ponašati. To je jedina činjenica. Zaštitio sam ga gdje god jesam i nisam trebao. Ako ne može to vratiti na terenu, to mogu opravdati, ali ako ne može ponašanjem, onda ne mogu. Došao je nespreman na pripreme Dinama i to ne mogu opravdati.”
Bara se osvrnuo i na prelazak Varele u agenciju Pinija Zahavija, odbacivši medijske napise o “otmici” igrača.
“To su budalaštine. Pini Zahavi i ja se dobro poznajemo. Sumnjam da Pini uopće zna tko je taj dečko, potpisali su ga ljudi iz njegove agencije, što je legitimno. Igrači mijenjaju menadžere i obrnuto. To je kao da igraču Dinama istekne ugovor pa novine pišu da ga je Crvena zvezda otela. Nije ga otela, čovjek je slobodan”, objasnio je Bara i zaključio:
“Bilo bi mi drago da se proda iz Dinama za 100 milijuna, nebitno tko mu je menadžer, jer imam određene postotke od buduće prodaje. Ali on u ovom trenutku ne zaslužuje da vodim takvog igrača. Umorio sam se od stalnog zivkanja u Dinamo i ispričavanja za njega.
Nakon zadnjeg neuspješnog razgovora s Bobanom, vidio sam da ga je trener prebacio u drugu ekipu i rekao sam da više nema izbora, da ga se mora prebaciti. Nakon toga mu se nisam javljao i mogao je potpisati za koga god je htio. Na kraju želim zaključiti priču činjenicom da je veliki talent. Želim mu puno sreće radi dobrobiti Dinama i mene.”
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