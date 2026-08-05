Dinamo, Juventus, Ajax, Benfica, Hajduk… Kreće novo jako izdanje Memorijala Mladen Ramljak

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GNK Dinamo Zagreb

Na pomoćnim terenima maksimirskog stadiona u četvrtak počinje 23. izdanje međunarodnog juniorskog memorijalnog turnira Mladen Ramljak, jednog od najuglednijih natjecanja za mlade nogometaše u Europi. Već prvog dana gledatelje očekuje atraktivan dvoboj domaćeg Dinama i Juventusa, koji je na rasporedu u 19:15 sati.

Dinamo i ove godine okuplja snažnu europsku konkurenciju. Na turniru će nastupiti Ajax, Benfica, Club Brugge, Athletic Bilbao, Bologna, Juventus i Hajduk, a mladi će igrači imati priliku odmjeriti snage protiv vršnjaka iz različitih nogometnih škola.

Plavi u natjecanje ulaze kao dvostruki uzastopni pobjednici turnira. Nakon što su ih do naslova prethodnih godina vodili Ivica Banović i Jerko Leko, ove će ih sezone predvoditi novi trener Milan Badelj, nekadašnji kapetan Dinama, koji je kao junior i sam dva puta osvajao ovaj turnir.

“Očekuje nas novo izdanje turnira Mladen Ramljak u koje ulazimo kao branitelji naslova, ali s novom generacijom igrača koja također mnogo obećava. Riječ je o iznimno kvalitetnom europskom turniru koji će nam pokazati gdje se trenutačno nalazimo. Sudjeluju momčadi poput Juventusa, Benfice, Bruggea, Ajaxa, Athletic Bilbaa i Bologne, a drago mi je što se na turnir vratio i Hajduk. Očekujem vrhunsko natjecanje”, rekao je Badelj.

Istaknuo je kako je turnir poseban motiv njegovim igračima.

“Naši mladi nogometaši imaju veliku želju dobro se predstaviti, pogotovo zato što je Dinamo domaćin i što ovaj turnir ima veliku tradiciju. Vidim koliko žele obraniti naslov, a kako se približava početak, njihov entuzijazam sve je veći.”

Dodao je kako će upravo ovakve utakmice biti važna priprema za seniorski nogomet.

“Iako su naši igrači već navikli igrati protiv jakih međunarodnih suparnika, ovo je poseban izazov jer nastupaju na domaćem terenu. Svjesni su da će ih mnogi pratiti i procjenjivati, pa će tijekom ova četiri dana osjetiti pritisak vrlo sličan onome koji ih jednog dana čeka u seniorskom nogometu.”

Badelj se prisjetio i vlastitih juniorskih dana.

“Drago mi je što sam i sam imao priliku igrati na ovom turniru. Sudjelovao sam dvaput i oba puta osvojili smo naslov, a u finalu smo pobijedili Espanyol. Turnir je vrlo zahtjevan, kako fizički tako i igrački, jer na njemu redovito nastupaju najbolje europske juniorske momčadi.”

Ulaz je slobodan, a utakmice se mogu pratiti i na Dinamovoj platformi “Dinamo plus”.