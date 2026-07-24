Češki novinar opleo po Jablonecu nakon poraza od Varaždina: ‘Ovo je bilo sramotno’

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Željko Hajdinjak CROPIX via Guliver Image

Varaždin je uspješno otvorio nastup u drugom pretkolu Konferencijske lige pobjedom 3:2 protiv češkog Jabloneca pred 3580 gledatelja na svom stadionu te s minimalnom prednošću putuje na uzvrat.

Prvi pogodak na susretu postigli su domaćini u 24. minuti. Ivan Canjuga precizno je proigrao Iurija Tavaresa u kaznenom prostoru, a napadač Varaždina lijepim je udarcem svladao Jana Hanuša. Veselje domaćih nije dugo trajalo jer je samo tri minute kasnije Martin Cedidla pogodio za izjednačenje.

Gosti su početkom drugog poluvremena stigli do preokreta. Nakon kornera koji je izveo Novak, Nemanja Tekijaški ostao je potpuno nečuvan na drugoj vratnici i zabio za vodstvo Jabloneca 2:1.

Varaždin se, međutim, nije predavao. U 68. minuti ponovno je u glavnoj ulozi bio Canjuga, koji je upisao drugu asistenciju na utakmici, a Ivan Mamut glavom je poravnao rezultat. Potpunu pobjedu domaće momčadi osigurao je Luka Mamić pogotkom u 82. minuti za konačnih 3:2.

Dvoboj je s južne tribine pratilo šezdesetak navijača Jabloneca, a u Varaždin je doputovalo i nekoliko čeških novinara. Među njima je bio i Radek Sprynjar s portala iSport, koji nije štedio kritike na račun igre češke momčadi, posebno njezina obrambenog dijela.

“Ovo je bilo sramotno. Ponašanje u obrani ne može biti zadovoljavajuće. Kod prvog gola Vakho zaboravlja na liniju zaleđa, gubi se i dopušta Iuriju Tavaresu da mu utrči iza leđa, a potom samo gleda kako zabija iz voleja”, napisao je Sprynjar.

Povratak Jabloneca na europsku scenu nakon pet godina opisao je kao razočaravajući, a dio odgovornosti prebacio je i na trenera Luboša Kozela.

“Nakon 90 minuta borbe možemo reći – treneru, bili ste u krivu. Iako je analizirao jake strane Varaždina, Jablonec je svejedno primio tri gola. U uzvratu moraju biti mnogo odgovorniji žele li proći u treće pretkolo”, zaključio je Sprynjar.