Varaždin doveo novog igrača: Ima bogatu inozemnu karijeru

Foto: NK Varaždin

Roberto Punčec, 33-godišnji branič, novi je član Varaždina. Nogometne početke imao je u omladinskoj školi nekadašnjeg prvoligaša Varteksa, a prve seniorske minute upisao je upravo na varaždinskom stadionu.

Tijekom karijere igrao je za izraelski Maccabi Tel Aviv, njemački Union Berlin, američki Sporting Kansas City i bugarski Botev Plovdiv, dok je u domaćem nogometu nosio dres Rijeke i Šibenika, uz početke u Varteksu.

Povratkom u Varaždin vraća se na teren na kojem je i započeo svoj profesionalni put.