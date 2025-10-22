UŽIVO OD 21:00 / Tudor na teškom iskušenju u Madridu, Redsi traže povratak na pobjedničke staze

Hrvatska će od 21 sat imati tri predstavnika u Ligi prvaka. Juventusov trener Igor Tudor u spektaklu večeri gostuje kod Real Madrida u ključnom susretu za njegovu budućnost kako pišu talijanski mediji, dok Atalanta Marija Pašalića dočekuje Slaviju Prag u Bergamu.

Josip Šutalo nada se trećem uzastopnom startu za Ajax koji gostuje kod Chelseaja na Stamford Bridgeu.