UŽIVO OD 21:00 / Tudor na teškom iskušenju u Madridu, Redsi traže povratak na pobjedničke staze

Champions League 22. lis 202518:52 > 19:56 0 komentara
Marco Steinbrenner/DeFodi Images via Guliver

Sedam utakmica od 21 sat nas čekaju u Ligi prvaka, od čega se dvije nameću kao izuzetno zanimljive. U Frankfurtu će Liverpool gostovati kod Eintrachta te pokušati pronaći put do izlaska iz krize, a Igor Tudor s Juventusom večeras spašava posao na Santiago Bernabeuu kod madridskog Reala.

19:56

Bit će vatreno u Lisabonu

Sporting: Silva - Fresneda, Debast, Inacio, Araujo - Hjulmand, Simoes - Quenda, Trincao, Goncalves - Suarez

 

Marseille: Rulli - Pavard, Aguerd, Balerdi, Emerson - Vermeeren, Hojbjerg, Paixao - Greenwood, Aubameyang, Weah

19:55

Poznati sastavi i u Bavarskoj

Bayern: Neuer - Laimer, Upamecano, Tah, Guerreiro - Kimmich, Pavlović - Olise, Karl, Diaz - Kane

 

Club Brugge: Jackers - Meijer, Ordonez, Mechele, Sabbe - Stanković, Audoor - Forbs, Vanaken, Tzolis - Tresoldi

19:55

Frankfurt spreman za Redse

Eintracht: Zetterer - Kristensen, Amenda, Koch, Theate - Gotze, Larsson - Knauff, Doan, Brown - Bahoya

 

Liverpool: Mamardashvili - Frimpong, Konate, van Dijk, Robertson - Szoboszlai, Jones, Wirtz - Ekitike, Isak, Gakpo

19:54

Šutalo starta u Londonu

Chelsea: Jorgensen - Lavia, Fofana, Adarabioyo, Hato - Fernandez, Caicedo - Estevao, Buonanotte, Gittens - Guiu

 

Ajax: Pasveer - Rosa, Šutalo, Itakura, Baas - McConnell, Taylor - Moro, Gloukh, Godts - Weghorst

19:54

Pašalić čeka šansu s klupe

Atalanta: Carnesecchi - Kossounou, Hien, Djimsiti - Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi - De Ketelaere, Krstović, Lookman

 

Slavia Prag: Markovič - Boril, Vlček, Zima, Mbodji - Moses, Zafeiris, Dorley - Kušej, Chory, Provod

19:53

Sastavi Monaca i Tottenhama

Monaco: Kohn - Diatta, Salisu, Henrique, Ouattara - Teze, Coulibaly - Akliouche, Fati, Minamino - Balogun

 

Tottenham: Vicario - Porro, Danso, van de Ven, Gray - Palhinha, Bentancur - Kudus, Bergvall, Odobert - Richarlison

19:53

Bit će zanimljivo u Madridu

Real: Courtois - Valverde, Militao, Asencio, Carreras - Guler, Tchouameni - Brahim, Bellingham, Vinicius - Mbappe

 

Juventus: Di Gregorio - Rugani, Gatti, Kelly - Kalulu, Thuram, McKennie, Cambiasso - Koopmeiners, Yildiz - Vlahović

19:28

Trojica Hrvata večeras u akciji

Hrvatska će od 21 sat imati tri predstavnika u Ligi prvaka. Juventusov trener Igor Tudor u spektaklu večeri gostuje kod Real Madrida u ključnom susretu za njegovu budućnost kako pišu talijanski mediji, dok Atalanta Marija Pašalića dočekuje Slaviju Prag u Bergamu. 

 

Josip Šutalo nada se trećem uzastopnom startu za Ajax koji gostuje kod Chelseaja na Stamford Bridgeu.

 
18:52

Alonso pohvalio zvijezda Kraljeva

U fokusu je mladi turski veznjak Arda Güler (20), kojeg je trener Xabi Alonso pohvalio, usporedivši ga s dvojicom legendi kluba.

 

“Svojom kvalitetom, Güler je mješavina Özila i Gutija. Guti je imao viziju i profinjenost za povezivanje igre ili djelovanje bliže golu, a s Mesutom sam toliko uživao u nogometu. Arda ima nešto posebno, prirodni talent koji se ne može naučiti”, izjavio je Alonso.

 

