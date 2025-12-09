UŽIVO

UŽIVO OD 21: Uzbudljiva večer Lige prvaka: Svi Hrvati ostali na klupi u svojim klubovima

U večernjem terminu Lige prvaka Hrvatska će imati dvojicu predstavnika. Obojica su članovu klubova koji igraju u Serie A. Mario Pašalić s Atalantom dočekuje Chelsea dok Luka Sučić s Interom dočekuje Liverpool koji na San Siro stiže bez Mohameda Salaha.

19:55

Perišić na klupi

Ivan Perišić očekivano je ostao na klupi jer se vraća nakon ozljede.

PSV: Kovar - Dest, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine - Saibari, Junior, Veerman - Wanner, Til, Driouech 

Atletico: Oblak - Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri - Simeone, Barrios, Koke, Gonzalez - Sorloth, Alvarez 

19:53

Sučić na klupi protiv Liverpoola

Petar Sučić neće startati protiv Liverpoola.

Inter: Sommer - Akanji, Acerbi, Bastoni - Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Thuram, Martinez

Liverpool: Alisson - Gomez, Konate, van Dijk, Robertson - Gravenberch, Mac Allister - Jones, Szoboszlai, Ekitike - Isak 

19:51

Pašalić na klupi

Mario Pašalić ostao je na klupi Atalante protiv Chelseaja 

Atalanta: Carnesecchi - Kossounou, Djimsiti, Kolašinac - Bellanova, Ederson, de Roon, Bernasconi - De Ketelaere, Lookman - Scamacca 

Chelsea: Sanchez - Acheampong, Badiashile, Chalobah, Cucurella - James, Caicedo - Neto, Fernandez, Gittens - Pedro 

17:59

Monaco dočekue Galatu, Tottenham Slaviju, a Union Marseille

Preostale tri utakmcie su Monaco - Galatasaray, Royale Union Saint-Gilloise i Tottenham - Slavia Prag. 

17:58

Perišićev PSV dočekuje Atletico

Od 21 sat će i PSV Ivana Perišića ugostiti Atletico Madrid. Hrvatski reprezentativac vratio se nakon ozljede i trebao bi biti u kadru protiv Madriđana. Atletico je u Ligi prvaka 12. dok je PSV na 15. mjestu. Dijeli ih samo jedan bod. 

17:54

Barcelona traži europski izlazak iz krize

Barcelona je povećala prednost na vrhu La Lige te sada Real Madridu bježe četiri boda. No, u Ligi prvaka su tek 18. i u posljednje dvije utakmice nisu upisali nijednu pobjedu. Remizirali su s Club Bruggeom te su izgubili od Chelseaja. Sada im na Camp Nou stiže Eintracht koji je za vikend upisao visoki poraz od RB Leipziga. Barceloni se za ovaj susret vraća i kapetan Marc-Andre Ter Stegen, ali očekuje se da će Joan Garcia stati među vratnice. 

17:53

Pašalićeva Atalanta u Bergamu čeka toplo-hladni Chelsea

U 21 sat će u Bergamu Atalanta ugostiti Chelsea koji u Ligi prvaka nastupa dobro, ali u Premier ligi imaju toplo-hladnu formu. Arsenalu su uspjeli otkinuti dva boda s igračem manje, ali su nakon toga izgubili od Leedsa i remizirali s Bournemouthom. U Ligi prvaka su sedmi dok je Atalanta na 10. mjestu. 

17:50

Sučićev Inter dočekuje Liverpool u rasulu

Na San Siru će od 21 sat Inter ugostiti Liverpool. Gosti dolaze u lošem raspoloženju. U posljednja dva kola Premier lige nisu upisali nijednu pobjedu, a nakon remija s Leedsom je Mohamed Salah oštro prozvao klub. Egipćanina nema u sastavu večeras. Inter je četvrti u Ligi prvaka dok je Liverpool na 13. mjestu. 

Petar Sučić trebao bi krenuti s klupe.

