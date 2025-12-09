UŽIVO OD 21: Uzbudljiva večer Lige prvaka: Svi Hrvati ostali na klupi u svojim klubovima

U večernjem terminu Lige prvaka Hrvatska će imati dvojicu predstavnika. Obojica su članovu klubova koji igraju u Serie A. Mario Pašalić s Atalantom dočekuje Chelsea dok Luka Sučić s Interom dočekuje Liverpool koji na San Siro stiže bez Mohameda Salaha.
Perišić na klupi
Ivan Perišić očekivano je ostao na klupi jer se vraća nakon ozljede.
PSV: Kovar - Dest, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine - Saibari, Junior, Veerman - Wanner, Til, Driouech
Atletico: Oblak - Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri - Simeone, Barrios, Koke, Gonzalez - Sorloth, Alvarez
Sučić na klupi protiv Liverpoola
Petar Sučić neće startati protiv Liverpoola.
Inter: Sommer - Akanji, Acerbi, Bastoni - Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Thuram, Martinez
Liverpool: Alisson - Gomez, Konate, van Dijk, Robertson - Gravenberch, Mac Allister - Jones, Szoboszlai, Ekitike - Isak
Pašalić na klupi
Mario Pašalić ostao je na klupi Atalante protiv Chelseaja
Atalanta: Carnesecchi - Kossounou, Djimsiti, Kolašinac - Bellanova, Ederson, de Roon, Bernasconi - De Ketelaere, Lookman - Scamacca
Chelsea: Sanchez - Acheampong, Badiashile, Chalobah, Cucurella - James, Caicedo - Neto, Fernandez, Gittens - Pedro
Monaco dočekue Galatu, Tottenham Slaviju, a Union Marseille
Preostale tri utakmcie su Monaco - Galatasaray, Royale Union Saint-Gilloise i Tottenham - Slavia Prag.
Perišićev PSV dočekuje Atletico
Od 21 sat će i PSV Ivana Perišića ugostiti Atletico Madrid. Hrvatski reprezentativac vratio se nakon ozljede i trebao bi biti u kadru protiv Madriđana. Atletico je u Ligi prvaka 12. dok je PSV na 15. mjestu. Dijeli ih samo jedan bod.
Barcelona traži europski izlazak iz krize
Barcelona je povećala prednost na vrhu La Lige te sada Real Madridu bježe četiri boda. No, u Ligi prvaka su tek 18. i u posljednje dvije utakmice nisu upisali nijednu pobjedu. Remizirali su s Club Bruggeom te su izgubili od Chelseaja. Sada im na Camp Nou stiže Eintracht koji je za vikend upisao visoki poraz od RB Leipziga. Barceloni se za ovaj susret vraća i kapetan Marc-Andre Ter Stegen, ali očekuje se da će Joan Garcia stati među vratnice.
Pašalićeva Atalanta u Bergamu čeka toplo-hladni Chelsea
U 21 sat će u Bergamu Atalanta ugostiti Chelsea koji u Ligi prvaka nastupa dobro, ali u Premier ligi imaju toplo-hladnu formu. Arsenalu su uspjeli otkinuti dva boda s igračem manje, ali su nakon toga izgubili od Leedsa i remizirali s Bournemouthom. U Ligi prvaka su sedmi dok je Atalanta na 10. mjestu.
Sučićev Inter dočekuje Liverpool u rasulu
Na San Siru će od 21 sat Inter ugostiti Liverpool. Gosti dolaze u lošem raspoloženju. U posljednja dva kola Premier lige nisu upisali nijednu pobjedu, a nakon remija s Leedsom je Mohamed Salah oštro prozvao klub. Egipćanina nema u sastavu večeras. Inter je četvrti u Ligi prvaka dok je Liverpool na 13. mjestu.
Petar Sučić trebao bi krenuti s klupe.
