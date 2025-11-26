UŽIVO OD 21 / Stigli sastavi: Stanišić starta u spektalu, Perišić na Anfieldu, Pašalić i Sučić na klupi

Nogometaši portugalskog Sportinga iz Lisabona ne znaju za poraz još od prvog listopada te u Ligi prvaka iz četiri kola imaju sedam bodova. Njihov sljedeći protivnik je Club Brugge koji je tek na 26. mjestu Lige prvaka. Sporting je na 14. i pobjedom mogu skočiti u TOP 8 koji donosi i izravan plasman u osminu finala.