Jokić nakon blamaže: Da smo u Srbiji, svi bismo dobili otkaz

AP Photo/Abbie Parr via Guliver

Put Denver Nuggetsa i Nikole Jokića prema obrani naslova prvaka završio je ranije nego što se očekivalo. Minnesota Timberwolves pobijedili su ih na svom terenu 110:98 te s ukupnih 4:2 u seriji eliminirali prvake iz 2023. godine, iako su nastupili bez nekoliko važnih igrača, uključujući Anthony Edwardsa.

Utakmicu je obilježio Jaden McDaniels, koji je s 32 poena i 10 skokova odigrao najbolju utakmicu u karijeri. Kod Denvera je najviše pokazao Jokić s 28 poena, devet skokova i 10 asistencija, ali je izostala prava podrška suigrača. Posebno se istaknuo loš nastup Jamal Murraya, koji je za 12 poena potrošio čak 17 lopti i pogodio samo četiri šuta iz igre.

Iako je Jokić ranijih sezona često dominirao protiv Rudy Gobert, ovaj put su francuski centar i njegova momčad pronašli način kako ga ograničiti i kontrolirati ritam utakmice.

Nakon utakmice, Jokić je na konferenciji za medije bio iznimno samokritičan. “Bili su bolji u ovoj seriji. Ispali smo u prvoj rundi, što znači da smo daleko od naslova. Moram igrati bolje. Ušao sam u ritam od treće utakmice, ali morao sam biti puno bolji, uključiti suigrače, pronalaziti otvorene šuteve i zabijati“, izjavio je.

Posebno je istaknuo probleme u skoku. “Rudy je visok, ali nije samo on. Doslovno su nam svi skakali u napadu. Imali su 19 ofenzivnih skokova, puno smo gubili lopte, jednostavno su se poigravali s nama. Nismo odradili svoj posao”, rekao je Jokić.

Na pitanje o mogućim promjenama u momčadi, dao je slikovit odgovor. “To nije moja odluka, da budem iskren. Da smo u Srbiji, svi bismo dobili otkaz”. Stao je u obranu suigrača Murraya, poručivši kako promašaji ne čine igrača lošim, te odbio tražiti alibi u ozljedama Aarona Gordona i Paytona Watsona. “I njima je nedostajalo puno igrača, pa su svejedno pobijedili. Ne možemo o tome razmišljati. Nije trener kriv što nismo hvatali lopte. Krivi smo samo mi“, naglasio je. Za kraj je potvrdio svoju odanost klubu: “Želim zauvijek ostati u Nuggetsima”.