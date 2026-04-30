McKenna: Dinamo je navikao osvajati naslove u posljednjih 20 godina, pa je nekima to postalo normalno

xGonzalesxPhoto TobiasxJorgensenx via Guliver

Škotska će se na SP-u suočiti s Haitijem (14. lipnja), Marokom (19. lipnja) i Brazilom (24. lipnja), a tamošnjem nastupu nada se i branič Dinama Scott McKenna.

Bivšem igraču Aberdeena, Nottingham Foresta i Las Palmasa nedostaje samo jedan nastup do 50. za seniorsku reprezentaciju, a očekuje se da će biti dio Clarkeove momčadi u pohodu na prvi prolazak skupine u povijesti, piše BBC.

“Kod izbornika su najvažniji dosljednost i povjerenje”, rekao je McKenna za BBC Scotland.

“Kad sam tek počeo, još sam bio u Aberdeenu i radio sam puno pogrešaka. On je stao uz mene. Gotovo svaki put kad sam bio spreman za okupljanje, pozvao bi me i zadržao u momčadi. Svaku utakmicu nastojim odigrati dobro za sebe, za momčad, ali i za izbornika, samo kako bih mu se pokušao odužiti za sve što je učinio za mene”, dodao je.

McKenna vidi sličnosti između hrvatskog i škotskog nogometa te mu je drago što je svoje ime dodao na dugačak popis osvajača naslova s Dinamom. Ipak, umanjio je nedavna nagađanja da je klub odbio ponude od 10 milijuna funti za njega.

“Nisam siguran da je to istina. Vjerojatno se nešto izgubilo u prijevodu”, rekao je.

“Imao sam jako dobru prvu sezonu i potpisao sam četverogodišnji ugovor, tako da ne vidim apsolutno nikakav razlog zašto ne bih ostao ovdje do isteka ugovora”, izjavio je.

“Ovo je momčad koja je navikla osvajati naslove u posljednjih 20 godina, pa je nekima to postalo normalno. No, mnogima od nas u svlačionici ovo je bio prvi put. Bilo bi sjajno pokušati osvojiti dvostruku krunu u mojoj prvoj sezoni.”