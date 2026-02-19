DINAMO – GENK 0:0 Modri traže osminu finala, Belgijci bolji u Maksimiru!

Nogometaši Dinama u 18:45 igraju prvu utakmicu play-off-a Europa lige protiv belgijskog Genka. Stari poznanici će se ponovno sučeliti u europskom dvomeču, a ukupni pobjednik izborit će plasman u osminu finala EL. Tekstualni prijenos dvoboja pratite na Sport Klubu.
Prava borba u Maksimiru
10'
Genk, vidi ima uigranu momčad, koja lijepo kombinira i bit će to Modrima zahtjevan dvoboj
Beljo pucao u blok.
8'
Genk je visoko napao zadnju Dinamovu liniju
4'
Počela je utakmica
1'
Počela je utakmica kojoj je prethodio pljusak!
Stigli su sastavi!
DINAMO: Livaković - Valinčić, Dominguez, McKenna, Perez Vinlof - Mišić, Zajc, Stojković - Topić, Beljo, Hoxha
GENK: Lawal, Sadick, Smets, Steuckers, Heynen, Ito, Kayembe, Karetsas, Bibout, Heymans, El Ouahdi
VIDEO / Dinamu stiže savjet iz Belgije
Kako bismo doznali više o Dinamovu protivniku Genku u Europa ligi videovezom smo otišli na izvor, u Belgiju. A ondje, s druge strane linije, čeka nas Jerko Tipurić (65), nekadašnji branič Hajduka s kraja 80-ih godina prošlog stoljeća, ali i član Igmana iz rodnog Konjica te Zagreba, Čelika iz Zenice, Cercle Bruggea i Beerschota u kojemu je sredinom 90-ih zaključio igračku karijeru.
VIDEO/ Genk griješi u obrani, Dinamo to mora iskoristiti
Dinamo u četvrtak od 18:45 na Maksimiru igra prvu utakmicu playoffa za osminu finala Europa lige. Protivnik je slavni Genk, koji ove sezone pokazuje dva različita lica.
Jedno u Europi gdje je u osam utakmica prve faze upisao pet pobjeda, remi i dva poraza te za dlaku ostao bez izravnog plasmana u drugi krug. A drugo lice u domaćem prvenstvu gdje je, usprkos nizu od tri pobjede, tek sedmi u poretku s čak 18 bodova zaostatka za vodećim Unionom. E, sad. Koje lice očekivati na Maksimiru? Pitamo Davida Toševskog (24), napadač belgijskog prvoligaša Dendera s kojim je ove sezone dvaput izgubio od Genka 2:1.
Kovačević: Padale su na Maksimiru i bolje momčadi od Genka
Uzvratna utakmica igra se za tjedan dana u Belgiji, a trener Dinama Mario Kovačević je na Maksimiru održao press konferenciju uoči utakmice.
Trener Genka: Dinamo je jaka momčad, ali i mi možemo igrati
Riječ je o dosad najvažnijem susretu sezone za zagrebačku momčad jer bi nakon dva ogleda mogla izboriti plasman u osminu finala Europske lige. Uoči dvoboja medijima se obratio trener Genka Nicky Hayen te nogometaš Joris Kayembe.
Ivan Leko: Genk je u teškoj borbi, Dinamo će imati šanse
Bivši trener Hajduka, Ivan Leko, koji sad trenira Club Brugge za HRT je komentirao Genk i Dinamove šanse.
