UŽIVO / Olympiakos u najranijem terminu protiv Kairata lovi prvu pobjedu u Ligi prvaka

U utorak se prvi put u ovogodišnjoj sezoni Lige prvaka igra i u najranijem terminu. Zbog utakmice na dalekom istoku "Europe", odnosno u Kazahstanu UEFA je utakmicu Kairata iz Almatija i Olympiakosa zakazala za 16 sati i 30 minuta.
50'
Kairat je malo ugasio dominaciju Olympiakosa te sve češće dolaze na protivničku polovicu.
Počelo je drugo poluvrijeme
Krenuo je drugi dio susreta u Astani. Rezultat je i dalje 0:0.
Poluvrijeme u hladnom Kazahstanu
Prvih 45 minuta završilo je bez pogodaka. Olympiakos dominira, ali domaći se uspješno brane u hladnom Kazahastanu.
40'
Olympiakos nastavlja dominirati, ali i dalje ne uspijevaju slomiti obranu Kairata. U međuvremenu smo vidjeli i drugi žuti karton u redovima Olympiakosa. Njega je zaradio Giulian Biancone.
30'
Mreže i dalje miruju. Olympiakos je pojačao pritisak, ali nema gola.
22'
Novi ogled El Kaabija i Anarbekova, a ovaj put je kazahstanski golman bio bolji. Uspješno je obranio dobar udarac Marokanca.
21' Olympiakos zabio, ali bilo je zaleđe
El Kaabi je ovaj put matirao Anarbekova, ali njegov suigrač bio je u zaleđu i pogodak je poništen.
18' VELIKA PRILIKA OLYMPIAKOSA
Nakon ubačaja s lijeve strane lopta je došla do El Kaabija, a obranu je upisao domaći vratar Anarbekov.
15'
Nastavlja se ispitivanje snaga u Almatiju. Jedina novost je žuti karton Santiaga Hezzea, veznjaka Olympiakosa.
10'
I dalje nema opasnosti po gol. Mreže miruju u dalekom Kazahstanu.
