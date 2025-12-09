UŽIVO

UŽIVO / Olympiakos u najranijem terminu protiv Kairata lovi prvu pobjedu u Ligi prvaka

Champions League 9. pro 202516:00 > 17:38 0 komentara
(AP Photo/Petros Giannakouris) via Guliver Image

U utorak se prvi put u ovogodišnjoj sezoni Lige prvaka igra i u najranijem terminu. Zbog utakmice na dalekom istoku "Europe", odnosno u Kazahstanu UEFA je utakmicu Kairata iz Almatija i Olympiakosa zakazala za 16 sati i 30 minuta.

17:38

50'

Kairat je malo ugasio dominaciju Olympiakosa te sve češće dolaze na protivničku polovicu. 

17:32

Počelo je drugo poluvrijeme

Krenuo je drugi dio susreta u Astani. Rezultat je i dalje 0:0. 

17:17

Poluvrijeme u hladnom Kazahstanu

Prvih 45 minuta završilo je bez pogodaka. Olympiakos dominira, ali domaći se uspješno brane u hladnom Kazahastanu. 

17:14

40'

Olympiakos nastavlja dominirati, ali i dalje ne uspijevaju slomiti obranu Kairata. U međuvremenu smo vidjeli i drugi žuti karton u redovima Olympiakosa. Njega je zaradio Giulian Biancone. 

17:02

30'

Mreže i dalje miruju. Olympiakos je pojačao pritisak, ali nema gola. 

16:53

22'

Novi ogled El Kaabija i Anarbekova, a ovaj put je kazahstanski golman bio bolji. Uspješno je obranio dobar udarac Marokanca. 

16:53

21' Olympiakos zabio, ali bilo je zaleđe

El Kaabi je ovaj put matirao Anarbekova, ali njegov suigrač bio je u zaleđu i pogodak je poništen.

16:49

18' VELIKA PRILIKA OLYMPIAKOSA

Nakon ubačaja s lijeve strane lopta je došla do El Kaabija, a obranu je upisao domaći vratar Anarbekov. 

16:46

15'

Nastavlja se ispitivanje snaga u Almatiju. Jedina novost je žuti karton Santiaga Hezzea, veznjaka Olympiakosa. 

16:42

10'

I dalje nema opasnosti po gol. Mreže miruju u dalekom Kazahstanu. 

