Arteta: Utakmica PSG-a i Bayerna najbolja je koju sam gledao, ali…

AP Photo/Dave Shopland via Guliver Image

Uoči utakmice s Fulhamom trener Arsenala Mikel Arteta održao je konferenciju za medije. Na njoj se dotaknuo svega uz nadolazeću utakmicu Premier lige, no španjolskog trenera pitali su i o utakmici PSG-a i Bayerna u polufinalu Lige prvaka.

“PSG – Bayern je vjerojatno najbolja utakmica koju sam ikad pogledao. Nisam nikad vidio nešto nalik tome. Ali kada pogledam broj minuta tih igrača i njihovu svježinu. nisam iznenađen”, započeo je Arteta pa je nastavio:

“Za pružanje tih trenutaka kvalitete morate biti jako svježi. Razlika u ligama u kojima se natječemo mi i oni je kao noć i dan. Natječemo se u dva različita svijeta i ne možemo se uspoređivati”, zaključio je baskijski trener.

Kada pogledamo broj minuta koje su odigrali određeni igrači, Arsenal tu prednjači u najjačim ligama Europe. Na vrhu je David Raya s 3.060 minuta, drugi je Declan Rice s 2.851, treći Martin Zubimendi s 2.835, četvrti Jurrien Timber s 2.454, a peti Gabriel Magalhaes s 2.436.

Tek na šestom mjestu vidimo igrača PSG-a Warrena Zaire-Emeryja s 2.360 minuta dok je na osmom mjestu Luis Diaz s 2.283. Sedmo mjesto također drži igrač Arsenala, a riječ je o Williamu Salibi koji je odigrao 2.344 minute.