Legenda Reala ponovno se ozlijedila: Vratit će se na kraju sezone odigrati oproštajnu utakmicu

AP Photo/Bernat Armangu via Guliver

Daniel Carvajal, dugogodišnji član Real Madrida, ponovno se ozlijedio i neće ga biti neko vrijeme na travnjacima.

Razlog izbivanja s travnjaka je prijelom malom prsta na desnoj nozi što iziskuje oporavak od dva tjedna. Iskusni španjolski desni bek trebao bi propustiti četiri prvenstvene utakmice te bi se trebao vratiti za posljednje kolo La Lige protiv Athletica iz Bilbaa.

Carvajalu je ovo inače posljednja sezona u Realu jer mu ugovor ističe krajem lipnja i ne očekuje se da će produžiti ugovor s Madriđanima.

Španjolac je za Real odigrao 448 utakmica, osvojio 27 trofej, jedan manje od Luke Modrića, a pamti ga se i po pogotku u finalu Lige prvaka protiv Borussije Dortmund.